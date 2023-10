Auf dem «Rohan Rothirsch Erlebnisweg» am Flumserberg SG übt man sich in Kräuterkunde. Der «Glückspilzeweg» in Steinerberg SZ animiert kurze Beinchen zum Spazieren. Und in Engelberg-Brunni OW führt ein «Holzkugelweg» mit Riesen-Murmelibahn ins Tal.