Isabel Lucas wird mit 40 Mama

«Manchmal fliessen Worte, manchmal ist das Geheimnis zu gross und alles, was bleibt, ist das Gefühl. Hier existiert eine neue Ewigkeit. Inmitten von Blütenblättern stiller Wunder und reiner Liebe. Gemeinsam halten wir dieses Wunder mit zärtlichen, herzlichen Händen.» Diese poetischen Worte schreibt «Transformers»-Star Isabel Lucas (40) auf Instagram. Was die Australierin mit Schweizer Mutter (und Schweizer Pass) damit sagen will: Sie erwartet ihr erstes Kind. Papa in spe ist der Regisseur Cyrus Sutton (43).
Damit erhält der Star-Trend der späten Familiengründung neuen Zuwachs. Denn immer mehr prominente Frauen werden mit 40 oder danach erstmals Mutter:
Kate Bosworth (42)
Die Schauspielerin («The Sentinel») und ihr Mann Justin Long (47) wurden vergangenen Sommer zum ersten Mal Eltern. Das Paar, das seit 2022 zusammen ist und sich vor knapp zwei Jahren das Jawort gegeben hat, ist Eltern einer kleinen Tochter. Das Baby soll mit Hilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt haben.
Cameron Diaz (53)
Im Januar 2020 überraschte Hollywood-Star Cameron Diaz mit der Nachricht, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ihre Tochter Raddix kam am 30. Dezember 2019 zur Welt – als Diaz 47 Jahre alt war. Vergangenes Jahr folgte Sohn Cardinal. Ob die Schauspielerin und ihr Ehemann, Rockstar Benji Madden (46) die Hilfe einer Leihmutter (oder von zweien) in Anspruch nahmen, ist nicht bekannt.
Diane Kruger (49)
Ihre Tochter hat Schauspielerin Diane Kruger 2018 im Alter von 42 Jahren zur Welt gebracht. «Wenn man älter wird, lernt man, dass die Dinge zu dir kommen, wenn du bereit für sie bist», erklärte sie «Porter Edit» gegenüber ihr spätes Mutterglück. «Ich bin froh, dass ich gewartet habe.»
Naomi Campbell (55)
Mit 50 Jahren ist Topmodel Naomi Campbell zum ersten Mal Mutter geworden. Ohne vorher über die freudige Erwartung gesprochen zu haben, überraschte sie im Mai 2021 mit der Ankündigung, dass ihre Tochter das Licht der Welt erblickt hat. Zwei Jahre später folgte ein Sohn. Die Namen der Kinder sind nicht bekannt, jedoch bestätigte Campbell inzwischen, dass eine Leihmutter die beiden zur Welt gebracht hat.
Marcia Cross (63)
«Desperate Housewives»-Star Marcia Cross ist im Alter von 45 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Die Schauspielerin bekam 2007 ihre Zwillingstöchter Eden und Savannah.
Eva Longoria (50)
Auch Marcia Cross' Serien-Kollegin fand ihr Mutterglück erst spät. Die Schauspielerin ist im Juni 2018 zum ersten Mal Mama geworden. Sohn Santiago bekam sie mit 43 Jahren.
Halle Berry (59)
Ebenfalls zu den Frauen, die mit über 40 Jahren schwanger wurden, zählt Bond-Girl Halle Berry. Mit 41 Jahren wurde die Hollywood-Schauspielerin Mutter einer Tochter. Mit 46 Jahren bekam sie ihr zweites Kind, einen Sohn.
Janet Jackson (59)
Sogar Ü-50 war Janet Jackson bei der Familiengründung. Als 2017 Sohn Eissa zur Welt kam, war sie 51 Jahre alt.
Gianna Nannini (71)
Als die talienische Sängerin Gianna Nannini Mutter ihrer Tochter wurde, war sie 54 Jahre alt. In Interviews verriet sie, dass Penelope auf natürlichem Weg entstand und die Schwangerschaft nicht geplant war. Den Namen des Vaters behält die Rockröhre allerdings für sich.
Birgit Schrowange (67)
Als die deutsche TV-Moderatorin Sohn Laurin zur Welt brachte, war sie 42 Jahre alt. Sein Vater ist Schrowanges Moderatoren-Kollege Markus Lanz (56).
Bärbel Schäfer (61)
Schrownages Kollegin Bärbel Schäfer ist mit 41 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Drei Jahre später folgte Sohn Nummer zwei.
Min Li Marti (51)
Auch bei uns ist späte Familiengründung angesagt: SP-Nationalrätin Min Li Marti ist im Alter von 43 Jahren zum ersten Mal Mutter geworden. Ihre Tochter kam am 24. Januar 2018 zur Welt.
Mia Aegerter (48)
«Der Kinderwunsch war vorher nicht extrem präsent. Aber ich habe auch nie bewusst damit abgeschlossen», sagte Singer/Songwriterin Mia Aegerter vor einiger Zeit zur Schweizer Illustrierten. Die Freiburgerin war 44 als sie Mutter von Sohn Joshua Kaleo wurde.