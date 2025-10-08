Isabel Lucas wird mit 40 Mama

Kate Bosworth (42)

Die Schauspielerin («The Sentinel») und ihr Mann Justin Long (47) wurden vergangenen Sommer zum ersten Mal Eltern. Das Paar, das seit 2022 zusammen ist und sich vor knapp zwei Jahren das Jawort gegeben hat, ist Eltern einer kleinen Tochter. Das Baby soll mit Hilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt haben.



Cameron Diaz (53)

Im Januar 2020 überraschte Hollywood-Star Cameron Diaz mit der Nachricht, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Ihre Tochter Raddix kam am 30. Dezember 2019 zur Welt – als Diaz 47 Jahre alt war. Vergangenes Jahr folgte Sohn Cardinal. Ob die Schauspielerin und ihr Ehemann, Rockstar Benji Madden (46) die Hilfe einer Leihmutter (oder von zweien) in Anspruch nahmen, ist nicht bekannt.