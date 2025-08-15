Ist mein Kind bereit für die Schule?

Wie lässt sich also feststellen, ob ein Kind bereit ist für die Einschulung?

Wichtig ist nicht die Ausprägung einzelner Bereiche, sondern die Kombination aller Faktoren, die bei jedem Kind anders aussehen kann. Auch wenn sie sprachlich noch nicht ganz mitkommen, können sie schulbereit sein und Freude am Lernen mitbringen. In der Schule gehts ja nicht darum, zu zeigen, was man schon kann. Dort erhalten Kinder mit Schwierigkeiten auch gezielte Förderung und Unterstützung.