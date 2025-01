Die Teilnehmenden machten in einem Fragebogen Angaben zu Persönlichkeitsmerkmalen wie Ehrlichkeit, Verträglichkeit (im Gegensatz zu Wut) oder Offenheit für neue Erfahrungen. Die Psychologen setzten diese Angaben in Zusammenhang mit der Anzahl Geschwister und Geburtenreihenfolge der Befragten. Ihre Resultate veröffentlichten sie kürzlich in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift PNAS.