Im Fuchs, der als Tier für Stärke und Schlauigkeit steht, steckt vieles von Ritch selbst, wie er sagt. «Marlo fühlt sich einsam, weil niemand etwas mit ihm zu tun haben will. Er wird als merkwürdig empfunden und verspottet, weil er nicht bellen kann wie ein richtiger Fuchs. Bei mir war es so, dass ich als Junge vor allem an kreativen Sachen wie Handarbeit, Mode, Tanz und Singen interessiert war. Das galt damals als sehr uncool, das liess man mich auch spüren, indem man mich dafür belächelt hat. Ich habe nie aufgegeben, bin immer meinen Weg gegangen. Eine Eigenschaft, die sich auch in unserem Kinderbuch wie ein roter Faden durchzieht. Am Ende findet er Freunde, die ihn genau dafür lieben und achten, weil er so ist, wie er ist».