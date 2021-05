Jessica Albas Tochter erwischte die Eltern beim Sex

Jessica Alba fand das offenbar weniger lustig. Nach dem ersten Schock habe sie zu weinen begonnen, gesteht sie. Dann rief sie ihre Schwägerin Koa an, welche in solchen Situationen immer einen Rat parat habe. Ihr Mann hingegen ging los, um mit der mittleren Tochter – das Paar hat noch Tochter Honor, 12, und Sohn Hayes, 3 – zu reden. «Ich dachte, da muss ich jetzt durch. Wir können nicht einfach so tun, als sei nichts passiert», sagt er.