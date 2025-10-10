Jung, allein und mit Baby

Dafür setzt sich Rossel inzwischen auch auf politischer Ebene ein. Im Februar hat sie gemeinsam mit Michèle Theytaz Grandjean, Mitglied der Eidgenössischen Kommission für Familienfragen (EKFF) und Generalsekretärin von Pro Familia Vaud, einen Policy Brief verfasst. Der Bericht bündelt Forschung und Empfehlungen, um Politikern die Realität junger Eltern vor Augen zu führen – insbesondere das Risiko, ohne Abschluss in Armut zu geraten, und den Mangel an bezahlbarer Betreuung. Um das zu ändern, fordern die Autorinnen besseren Zugang zu Ausbildung und Kinderbetreuung. Zwar ist die Zahl junger Eltern in der Schweiz klein, doch ihre Lage bleibe «prekär und politisch unterschätzt», sagt Rossel.