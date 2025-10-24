Kantone testen spielzeugfreie Kindergärten 

Noch ist der spielzeugfreie Kindergarten kein fester Bestandteil des Lehrplans 21. Würden Sie sich wünschen, dass er schweizweit obligatorisch wird?

Da bin ich zwiegespalten. Ich freue mich sehr darüber, dass schon einige Kantone wie Aargau, Zürich, Luzern und Solothurn vermehrt auf den spielzeugfreien Kindergarten setzen. Ich halte es aber für wichtig, dass die Kindergartenlehrperson aus eigenen Stücken entscheiden darf, ob sie das will. Der Erfolg des Projekts steht und fällt nämlich mit der Lehrperson. Wenn diese aus eigener Freude und Motivation zusammen mit den Kindern den spielzeugfreien Kindergarten bestreitet, profitieren die Kindergärtler am besten davon.