Khloé Kardashian outet sich als Helikopter-Mutter 

Helikopter-Eltern schweben sozusagen über ihren Kindern, bekommen alles mit und überlassen nichts dem Zufall. Eine Beschreibung, die ziemlich genau auf Khloé Kardashian (41) zutrifft, wie diese in der aktuellen Folge ihres eigenen Podcasts «Khloé in Wonder Land» verrät. Dies gilt nicht nur für die Zeit mit ihren Kindern True (7) und Tatum (2), sondern auch – und vor allem – für die Zeit, in der sie abwesend ist.