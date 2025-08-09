«Kinder haben bei Todesfällen oft Schuldgefühle» 

Was ist falsch daran?

Wir sollten einem trauernden Kind Zeit und Raum geben, das zu machen, was es spürt und will, darauf eingehen, was es ausdrückt, und seine Emotionen legitimieren. Einfach mit dem Kind sein und mit ihm den Schmerz teilen. Weinen zum Beispiel tut gut, dann soll man Verständnis zeigen, nicht sagen «alles ist gut», denn in diesem Moment ist nicht alles gut. Sie vermissen in diesem Moment den Papi und es schmerzt. Nach kurzer Zeit kann dies wieder vorbei sein und das Kind zeigt an etwas Freude. Auch hier ist wichtig, die Freude mit ihm zu teilen. Kleine Kinder sind auch beim Trauern sehr abhängig von ihrem Umfeld. Sie lernen durch Nachahmen, wie man mit Trauer umgeht, und trauern so unterschiedlich wie wir Erwachsenen. Ein aktiver Trauerprozess braucht gewisse Fähigkeiten, zum Beispiel, ein Ereignis zeitlich einordnen zu können. Das kann ein Kind im Vorschulalter wie gesagt noch nicht wirklich, es lebt in der Gegenwart. Es lernt mit der Zeit, dass der Verlust zu ihm und in sein Leben gehört.