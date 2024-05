«Kinder sollen lernen, dass auch negative Gefühle ok sind»

Was gilt es während eines Wutanfalls zu vermeiden?

Aussagen wie: «Sei jetzt nicht wütend.» Oder: «Stell dich nicht so an.» Die Kinder sollen erfahren, dass alle Gefühle ihre Berechtigung haben. Dass sie auch dann unterstützt und geliebt werden, wenn sie wütend sind. Ebenfalls raten wir, die Kinder nicht vom Boden aufzuheben und zu früh auf sie einzureden. Dadurch werden sie oft noch wütender. Besser ist es, ruhig zu bleiben und zu warten, bis sich das Kind beruhigt hat. Meist geht der Zorn irgendwann in ein Weinen über. Dann kann man das Kind einfach in den Arm nehmen und in der Regel ist die Welt bald wieder in Ordnung. Wichtig ist ausserdem, dass man zwischen Tat und Täter unterscheidet.