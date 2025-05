Nach der Geburt will die Bernerin ihre Karriere fortsetzen. Das grosse Ziel: die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. Es wären ihre fünften Spiele. «Wir werden nichts überstürzen, aber das Ziel ist, schon 2026 wieder kompetitiv zu sein», wird die 32-Jährige in der Medienmitteilung zitiert.