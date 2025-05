Dabei ist Leo XIV nicht nur im Herzen Latino – er lebte und wirkte lange Zeit in Peru –, sondern hat europäische Wurzeln. Die Vorfahren seines Vaters Louis Prevost stammen laut «Vatican News» aus Frankreich und Italien, die seiner Mutter Mildred aus Spanien. Aufgewachsen sind die drei Prevost-Brüder im Arbeiterviertel Dolton im Süden von Chicago im US-Bundesstaat Illionis. Die Famiie war sehr gläubig und besuchte die Kirche «St. Mary of the assumption» täglich, schreibt die «Chicago Sun Times». Mildred Martinez Prevost (†1990), von Beruf Bibliothekarin, engagierte sich stark für die Kirchgemeinde. Der Vater Louis Marius Prevost (†1997) war Pädagoge und Superidendant eines Schuldistrikts im südlichen Chicago. Während des Zweiten Weltkriegs war er Navy-Lieutenant.