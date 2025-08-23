 «Lesen ist weit mehr als eine schulische Kompetenz»

Und ältere? Gerade bei Teenagern dürfte das eher schwierig sein…

Ja, bei Jugendlichen ist es oft eine grössere Herausforderung – vor allem, wenn Lesen bisher keine grosse Rolle gespielt hat. Wichtig ist, ihre Interessen ernst zu nehmen und passende Lektüre anzubieten: Comics, Graphic Novels, Sachbücher zu Hobbys, spannende Reihen oder Bücher, die gerade in ihrem Freundeskreis im Gespräch sind. Manchmal hilft es auch, das Medium zu wechseln – zum Beispiel mit E-Books oder Hörbüchern, die man unterwegs hören kann. Entscheidend ist, dass Jugendliche erleben, dass Lesen etwas mit ihrem Leben zu tun hat und nicht nur eine Schulaufgabe ist. Ausserdem ist es ganz normal, dass Lesen in der Pubertät zeitweise in den Hintergrund rückt – es gibt viele andere Themen, die Aufmerksamkeit fordern. Aber Jugendliche, die zuvor gerne gelesen haben, finden oft später wieder zurück. Lesegewohnheiten verändern sich in kleinen Schritten. Wenn Jugendliche merken, dass sie frei wählen dürfen, was und wie sie lesen, steigt die Chance, dass sie dranbleiben. Und: Vorlesen sollte nicht enden, sobald Kinder selbst lesen können. Aus meiner Zeit als Lehrerin weiss ich: Auch Teenager hören noch gerne zu. Gemeinsames Zuhören kann eine entspannte, verbindende Pause im Alltag sein – und eröffnet oft Gespräche, die sonst nicht stattfinden würden. Für alle, die Inspiration für passende Titel suchen, stellt das SIKJM laufend aktualisierte Medienlisten zusammen – mit Empfehlungen für verschiedene Altersgruppen und Interessen. So findet sich für alle die richtige Geschichte.