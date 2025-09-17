Leuchtturm-Eltern: Orientierung ohne Überwachung

Die Methode der «Neuen Autorität»

Der Erziehungsstil von Leuchtturm-Eltern basiert auf der «Neuen Autorität». Bei dieser Methode handelt es sich nicht um eine Veränderung des Verhaltens der Kinder, sondern darum, dass die Eltern aktiv handeln und klare Orientierung bieten. Diese Art der Erziehung steht im Gegensatz zu einem extrem bedürfnisorientierten Ansatz, bei dem Kinder ungehindert tun können, was sie möchten. Leuchtturm-Eltern sorgen für Struktur und Regeln, die den Kindern helfen, sich sicher und geborgen zu fühlen.