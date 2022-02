Linda Evangelista erzählt, wie der Beauty-Pfusch ihr Verhältnis zu ihrem Sohn trübte

Dabei habe sie bestmöglich versucht, ihren depressiven Zustand vor ihm zu verstecken. «Ich wollte keine Last für mein Kind sein», sagt sie. «Er sollte nicht meine mentale Stütze sein. Das ist nicht seine Aufgabe.» Natürlich habe der Bub (aus Evangelistas Beziehung mit Fashion-Milliardär François-Henri Pinault (59)) trotzdem gemerkt, dass mit seiner Mama etwas nicht stimmt. «Er sagte: «Mommy, erinnerst du dich, dass du immer so lustig warst? Du hast immer gelacht. Warum lachst du nicht mehr?»» Sie hasse, was «all das» mit ihrer Beziehung zu ihrem Kind gemacht habe, so Evangelista.