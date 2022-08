Sie sei bereits in ihrer Kindheit mit Tod, Verlust und Trauer konfrontiert worden, so Presley, die beim Tod ihres Vaters Elvis neun Jahre alt war. Aber der Tod ihres Sohnes, sei das Schlimmste, was ihr je passiert sei. Mit dem Leben weiterzumachen sei ein Entscheid, den sie jeden Tag aufs Neue treffen müsse. Sie tue dies für ihre drei Töchter. Und weil sie wisse, dass Benjamin es so gewollt hätte. Lisa Marie Presley endet ihr Schreiben mit einem Appell: «Wenn ihr jemanden kennt, der oder die um jemanden trauert, geht auf die Person zu. Fragt sie, wie es ihr geht, redet mit ihr über die verstorbene Person. Denn ja – wir wollen über sie reden. Auf diese Weise halten wir sie in unseren Herzen lebendig.»