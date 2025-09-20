«Mein Herz ist immer bei Ella»

Wie haben Sie die ersten Monate als Mami erlebt?

Alle sagen einem, dass sich die ganze Welt auf den Kopf stellt, dass es am Anfang streng und pures Überleben ist – und trotzdem kannst du dich nicht darauf einstellen. Bereits die Geburt ist völlig überwältigend, und dann ist dieses Geschöpf da, das du so sehr liebst, dass dein Herz fast explodiert. Es ist ein neuer Lebensabschnitt mit ganz viel Freude – aber auch sehr intensiv.