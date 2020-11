Mein Schwiegervater bringt mich zum Verzweifeln

Was wenn dieses emanzipierte Verhalten seiner Schwiegertochter erst er Anfang aller Übel ist und alles noch viel schlimmer wird? Was wenn die Sarah 50 Prozent arbeiten möchte und von seinem Sohn fordert, dass dieser – der Familie zuliebe – sein Pensum reduziert? Was erst, wenn sein Sohn sich dann auch noch gerne um den Haushalt und die Kinder kümmert? Und, oh Schreck, gar Vollzeit-Hausmann wird? Was für eine Schmach! Ein Hausmann ist kein Mann, ein richtiger Mann nämlich, so wie der Schwiegervater einer ist, der würde nie mit seinem Kind in die Kita. Dafür hat er ja die Frau.