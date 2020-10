Lieber Andi, gibt es eine Möglichkeit, dass du zurück zu deiner Tochter an denselben Wohnort ziehst? Das würde euch viel mehr Freiheiten geben und dein Kind müsste sich nicht zwischen dir und ihren Freunden entscheiden. «Es bewährt sich, wenn Eltern am gleichen Ort oder zumindest in der Nähe wohnen. Das gibt den Kindern die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und den gleichen Alltag mit Freunden zu führen, wie wenn sie bei der Mutter leben», so die Trennungsexpertin. «Es macht ausserdem die wunderbarste von allen Formen möglich. Nämlich, dass das Kind auch ganz spontan unter der Woche einmal zum Vater gehen kann.»