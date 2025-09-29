Mit diesen Tricks gehts am Morgen schneller 

Kleider am Vorabend rauslegen, Schultasche und Kinzgitäschli auch bereits dann packen, das Znüni ebenfalls am Vortag vorbereiten – diese Tricks kennen wir alle. Schauspielerin und Vierfach-Mutter Nina Bott (47) bringt den Trick, was immer möglich am Vortag des nächsten Schultages vorzubereiten, nun auf eine ganz neue Ebene. Wie sie der Zeitschrift «Bunte» erzählt, bereitet sie nämlich hin und wieder sogar ihre Kinder Luna (9), Lio (6) und Lobo (4) bereits am Vorabend soweit vor, dass diese sozusagen ausgehfertig aus dem Bett springen. «Manchmal lege ich die Kinder, wenn es ganz schnell gehen muss, in den Klamotten für den nächsten Tag ins Bett. Also nicht mit Jeans oder Kleidchen, aber mit Klamotten, die bequem sind.» Will heissen Leggins und Sweater oder Fussball-Trikots, erklärt Bott, die auch noch Mutter des 21-jährigen Lennox ist.