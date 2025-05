«Neu sprechen wir ab 40 von Risikoschwangerschaft»

«Ab dem 40. Lebensjahr müssen wir wirklich aufpassen», sagt Vinante. Sie erklärt, dass in diesem Alter das Risiko für Komplikationen wie Fehlgeburten, genetische Probleme oder Schwangerschaftskomplikationen wie Präeklampsie steigt. Dennoch sollte man nicht in Panik verfallen, da der medizinische Standard in der Schweiz sehr hoch ist.