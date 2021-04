Am dritten Tag teilt sie ihren Followern mit, dass sie zu viel Milch hat, die das Baby nicht trinken, kann, und dies zu weiteren Schmerzen führt. Eine Woche später folgt die tränenreiche Beichte: «Ich schaue meinen Körper an und habe das Gefühl, er wird nie wieder derselbe sein. Ich habe so schlimme Momente, in denen ich denke, ich komme mit nichts klar, nicht mal mit kleinen Dingen. Ich bin zerrissen zwischen zwei Kindern. Das zweite ist wie eine neue Liebe, ich bin fasziniert, und sie braucht mich mehr als alles andere. Aber das erste und ich, wir vermissen einander so sehr, dass es mir das Herz bricht.»