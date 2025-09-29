Philipp Kutters Reise zurück ins Leben

Der Aufwand für eine solche Reise ist allerdings gross: Zwei Tage Vorbereitung brauchte Anja Kutter für die Woche in Graubünden. «Wer mit einem Rollstuhl reist, musst zuerst 1000 Fragen klären – von der Unterkunft über die Transportmittel bis zur Spitex-Betreuung.»



Dass rollstuhlgängig eben nicht gleich rollstuhlgängig ist, zeigt sich bei der Bergstation der Standseilbahn in Prêles. Zwar gibt es da einen Rollstuhllift, doch dieser ist für ein Maximalgewicht von 225 Kilo konzipiert, wie auf einem Kleber vermerkt ist. Kutter wiegt mit seinem Elektrorollstuhl rund 280 Kilo. «On essaye – wir versuchens», sagt Kutter zuversichtlich zum Seilbahnpersonal und rollt auf die Rampe. Lisa blickt etwas besorgt. «Nicht dass Papi mit dem Lift stecken bleibt.» Etwas nervös scheinen alle zu sein. «Wir mussten wegen solchen Lifts auch schon umkehren», sagt Anja Kutter. Doch heute klappts!



In der Buvette mit Sicht auf die Alpen und den Bielersee gibt es keine Hindernisse mehr. Kutter rollt an den Tisch. Das Wasserglas kann er inzwischen halten. Das Besteck für das Schweinssteak und die Pommes hält er mithilfe eines Lederriemens, der um seine Hand gebunden ist – allerdings erst, nachdem ihm seine Frau alles zurechtgeschnitten hat. Körperlich seien die Fortschritte zwar nicht so gross, wie sie sich ihr Mann zu Beginn der Therapie erhofft habe. «Dafür ist heute sein Umgang mit der Beeinträchtigung und dem Rollstuhl viel natürlicher und sicherer», sagt Anja Kutter.