Hass im Netz macht ihm zu schaffen

Prinz Harry ist in grosser Sorge um Archie und Lili

Was die sozialen Medien anbelangt, so blickt Prinz Harry offenbar besorgt in die Zukunft. Auch seine beiden Kinder Archie und Lili wolle er vor dem «Hass und Schaden» im Netz schützen.