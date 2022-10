Die Schwangerschaft ist eine seltsame Zeit. Nicht nur für die werdende Mutter, die so eine Art Alien im Bauch hat, sondern auch für ihr Umfeld. Das, was da in diesem Bauch passiert, ist ultraultra wichtig und doch lebt man irgendwie daneben her, als wäre nichts. Da ist ein Wesen, das alle irgendwie berührt, aber, obwohl so nah, total weit weg ist. Weil total unfassbar. Alles, was dieses Wesen greifbarer, konkreter macht, hilft, die (Vor-)freude der Eltern zu teilen. Sobald in meinen Schwangerschaften aus «es» «sie» respektive «er» wurde, nahm dieses Wesen für mich und mein Umfeld konkretere Züge an. Das fand ich schön. Und es bedeutet überhaupt nicht, dass man das Geschlecht in irgend einer Art und Weise relevanter findet als angebracht. Wobei man halt sagen muss, dass es in unserer Gesellschaft immer noch wichtig ist, in welche dieser beiden Gender-Schubladen man gesteckt wird. Dass man eine Party kritisiert, die dort den Fokus setzt und suggeriert, es wäre in irgend einer Art und Weise wichtig, verstehe ich. Aber ist Kritik ein Grund, keine Party zu machen? Trotzdem: Das erste Paar, das mich zu einer «Hurra, wir werden fett!»-Party statt zu einem Gender Reveal Dings einlädt, kriegt ein extra fettes Geschenk. Versprochen.