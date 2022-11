Maja Zivadinovic: «Wir vergessen die Privatsphäre unserer Kinder»

Natürlich bin ich auch eine dieser Mütter, die sich sicher sind, dass ihr Kind das allerherzigste, tollste, klügste, lustigste und gescheiteste auf Erden ist. Und natürlich würde ich diese unfassbare Herzigkeit am liebsten jeden Tag hundertfach mit der ganzen Welt teilen. An lahmen Tagen mache ich schliesslich nur rund 20 Handy-Bilder meines Zweijährigen. Die mein stolzes Mutterherz natürlich am liebsten auf Instagram, Facebook, Tik Tok, you name it, veröffentlichen würde, während ich mich darüber freue, dass das ganze Internet weiss, wie zauberhaft das Kind doch ist. Und genau hier liegt der Hund begraben: Eltern, die ihre Kinder auf Social Media zeigen, geht es meiner Meinung nach nur um das eigene Gefühl: Jedes Like bestätigt, was wir schon lange wissen: Unser Kind ist super. Wir sind super. Unsere Familie ist super. Alles ein einziger Happy-Family-Instagram-Filter.