Ramona Bachmanns Sohn wird Schweizer und Franzose

Was auch bereits klar ist: Das Bachmann-Baby wird in Frankreich das Licht der Welt erblicken, der Heimat seiner Maman Charlotte Baret. In erster Linie habe dies politische Gründe, so Ramona Bachmann, die derzeit in Houston im US-Staat Texas spielt. Dort würden die Rechte von schwangeren und gebärenden Frauen kaum geschützt. Zudem fühle sich ihre Frau in ihrer Heimat in der Nähe ihrer Familie am Wohlsten. Bachmmann: «Daher haben wir das gemeinsam so entschieden.» Und: Ihr Sohn wird sowohl einen Schweizer als auch einen französischen Pass haben.