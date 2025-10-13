Rancher mit Hollywood-Job und Schweizer Ahnen

Vergleiche mit Kevin Costner lassen ihn nur schmunzeln. Trotzdem: Die Hollywood-Verbindung gibt es. Kouf ist nämlich Drehbuchautor. Die Skripts von «National Treasure» mit Nicolas Cage, «Rush Hour» mit Jackie Chan, «Money Monster» mit George Clooney und Julia Roberts sowie die Hit-Serie «Grimm» gehen auf sein Konto. Die Koufs haben auch in Los Angeles ein Haus, aber oft bringt Jim seine Ideen hier im Schreibturm zu Papier – fern des Familientreibens, dafür umgeben von einer Schweizerfahne. Kouf kann seine Wurzeln bis nach Oberterzen SG verfolgen: Während der Auswanderungswelle brachen seine Ururgrosseltern Anton und Maria Gubser 1840 in die USA auf. Die Gubsers siedelten erst in Iowa, dann in Nebraska. «Meine Mutter betonte immer: Wir kommen aus der Schweiz!», erinnert er sich.