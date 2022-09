Sein Leben ist ein Kinderspiel

Eine erste familieninterne Visionierung fällt positiv aus. «Ich finde den Film gut und manchmal ganz schön spannend», erklärt Lila, die zum ersten Testpublikum gehört. Aber nicht nur im Hause Krummenacher kommt das Werk gut an. Am Filmfest in München, wo es Premiere feiert, wird es mit dem Publikumspreis ausgezeichnet. Auf diesen hofft Michael Krummenacher nun auch am Zurich Film Festival, wo «De Räuber Hotzenplotz» am 24. September und am 1. Oktober im Rahmen der Reihe «ZFF für Kinder» zu sehen ist. Die Titelrolle spielt übrigens Nicholas Ofczarek, bei uns bekannt aus dem Film «Sennentuntschi».