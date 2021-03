Champignons-Rösti: Rezept von Betty Bossi

2 Schalotten, gehackt

250 g braune Champignons, in Scheiben

150 g Speckwürfeli Bratbutter zum Braten

1 Bund glattblättrige Petersilie, fein geschnitten

2 Pack Rösti fixfertig (Betty Bossi, je ca. 500 g)

wenig Pfeffer

VOR- UND ZUBEREITEN ca. 40 Minuten

Schalotten und Champignons mit den Speckwürfeli in einer weiten beschichteten Bratpfanne ca. 3 Min. anbraten. Etwas Bratbutter beigeben. Die Hälfte der Petersilie mit der Rösti beigeben, mischen. Mithilfe einer Bratschaufel zu einem Kuchen formen, offen bei mittlerer Hitze ca. 15 Min. goldbraun braten. Rösti auf einen Teller stürzen. Wenig Bratbutter in die Pfanne geben, Rösti in die Pfanne zurückgleiten lassen, offen ca. 10 Min. fertig braten. Restliche Petersilie darüberstreuen, würzen.