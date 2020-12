So wirds gemacht Ei mit dem Joghurt und dem Senf mischen, würzen. Käse auf zwei Toasts legen, die Hälfte der Eimasse darauf verteilen, je einen Toast darauflegen. Salat mit dem Schinken und der restlichen Eimasse darauf verteilen, mit den restlichen Toasts belegen, etwas andrücken. Je 9 Zahnstocher in die Club-Sandwiches stecken und in je 9 Häppchen schneiden.