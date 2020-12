Blini: Gschwellti und alle Zutaten bis und mit Hefe in einer Schüssel mischen. Milch und alle Zutaten bis und mit Butter beigeben, mit einer Kelle gut verrühren, Teig zugedeckt ca. 1 Std. aufgehen lassen. Eiweiss mit dem Salz steif schlagen, sorgfältig unter den Teig ziehen. Wenig Bratbutter in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen, Hitze reduzieren. Je ca. 1½ EL Teig in die Pfanne geben, zu 4 Blini von je ca. 7 cm ∅ formen, beidseitig je ca. 1½ Min. backen, warm stellen.