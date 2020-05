So wirds gemacht Brotrinde wegschneiden, Brotinneres ca. 5 Min. in der Milch einweichen, Brot ausdrücken. Butter in einer Pfanne warm werden lassen. Zwiebel und Knoblauch andämpfen. Petersilie und Brot kurz mitdämpfen, in einer Schüssel auskühlen. Ei mit dem Fleisch, der Worcestershiresauce, Paprika, Salz und Pfeffer in die Schüssel geben, gut mischen, zugedeckt mind. 1 Std. kühl stellen.