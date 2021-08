So wirds gemacht Öl in einer Bratpfanne heiss werden lassen. Fleisch portionenweise anbraten, herausnehmen, in eine grosse Schüssel geben, würzen. Hitze reduzieren, Bratfett auftupfen. Eventuell wenig Öl beigeben. Zwiebel und Knoblauch andämpfen, herausnehmen, zum Fleisch geben, auskühlen.