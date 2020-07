Für die Glace Himbeeren mit dem Zucker pürieren, durch ein Sieb streichen. Zitronensaft darunterrühren. Rahm steif schlagen, unter die Himbeermasse ziehen, in Becher füllen. Rohen Teig in groben Stücken in die Himbeermasse drücken, zugedeckt ca. 3 Std. gefrieren.