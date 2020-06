So wirds gemacht Essiggurken und alle Zutaten bis und mit Knoblauch mischen. Pastateige entrollen, quer halbieren. Saucen-Halbrahm würzen, davon 4 EL in der vorbereiteten Form verteilen. Teigstücke lagenweise mit Gurkengemüse, Thon, Saucen-Halbrahm und Tomaten in die Form schichten, mit Saucen-Halbrahm abschliessen. Käse darüberstreuen.