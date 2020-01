So wirds gemacht Öl in einer Pfanne warm werden lassen, Schalotten und Zucchiniwürfeli 3 Min. andämpfen. Bouillon dazugiessen, aufkochen. Maisgriess einrühren, unter Rühren bei kleiner Hitze ca. 4 Min. zu einem dicken Brei köcheln. Ricotta und Tomaten darunterrühren, in die vorbereitete Form verteilen. Beiseitegestellte Zucchini mit dem Öl und dem Thymian mischen, salzen, auf dem Mais verteilen.