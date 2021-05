Panna cotta mit Rhabarber-Kompott: Rezept von Betty Bossi

So wirds gemacht Rahm, Milch, Zucker, Vanillestängel und -samen aufkochen. Hitze reduzieren, auf ca. 4 dl einkochen. Pfanne von der Platte nehmen. Gelatine abtropfen, darunterrühren. Masse durch ein Sieb in einen Messbecher giessen, in die vorbereiteten Förmchen giessen, auskühlen. Zugedeckt im Kühlschrank ca. 4 Std. fest werden lassen.