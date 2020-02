Reisbällchen Reis mit Wasser in Pfanne geben, aufkochen. Hitze reduzieren, zugedeckt bei kleiner Hitze ca. 10 Min. köcheln, auf ausgeschalteter Platte ca. 15 Min. quellen lassen, dabei Deckel nie abheben. Reis in Schüssel geben, Essig und Salz beigeben, mit Gabel lockern, etwas abkühlen. Reis mit nassen Händen zu 10 gleich grossen Bällchen formen, mit Sesam bestreuen. Öl in beschichteter Bratpfanne heiss werden lassen, Hitze reduzieren. Reisbällchen rundum ca. 5 Min. braten, herausnehmen.