So wirds gemacht Reis im siedenden Salzwasser ca. 25 Min. weich kochen, kalt abspülen, abtropfen. Öl in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen. Crevetten beidseitig je ca. 1½ Min. braten, herausnehmen. Peperoni und Peperoncino in wenig Öl ca. 1 Min. braten, mit den Crevetten mischen, salzen.