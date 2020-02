So wirds gemacht Fischfilets mit einer Pinzette von allfälligen Gräten befreien. Miso und Wasabi-Paste verrühren, Fischfilets damit bestreichen. Öl in einer beschichteten Bratpfanne heiss werden lassen. Fisch beidseitig je ca. 1 Min. braten, herausnehmen, auf der vorgewärmten Platte warm stellen. Pfanne ausreiben. Kürbiskerne in derselben Pfanne ohne Fett rösten, herausnehmen. Öl in derselben Pfanne heiss werden lassen. Gemüse ca. 5 Min. rührbraten. Miso-Paste und Sojasauce daruntermischen, mit den Fischfilets anrichten. Kürbiskerne darüberstreuen, Limettenschnitze dazu servieren.