So wirds gemacht Öl in einer Bratpfanne heiss werden lassen. Cervelats beigeben, unter gelegentlichem Rühren ca. 5 Min. braten, herausnehmen, beiseitestellen. Spaghetti im Salzwasser al dente kochen, ca. 1 dl Kochwasser beiseitestellen. Teigwaren abtropfen. Saucen-Halbrahm und beiseitegestelltes Kochwasser in derselben Pfanne aufkochen. Spaghetti wieder beigeben, Pfanne von der Platte nehmen, Eier dazugiessen, mischen, würzen. Auf Tellern anrichten, Käse und Cervelatstreusel darüberstreuen.