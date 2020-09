Fleisch ca. 1 Std. vor dem Anbraten aus dem Kühlschrank nehmen. Ofen auf 120 Grad vorheizen. Ein mit Backpapier belegtes Blech in die Mitte des Ofens schieben. Marinade vom Fleisch abstreifen, Honig in die Marinade geben, beiseitestellen. Fleisch trocken tupfen. Wenig Öl in einer Bratpfanne heiss werden lassen. Fleisch würzen, portionenweise beidseitig je ca. 1 Min. anbraten. Fleisch auf das vorgewärmte Blech legen.