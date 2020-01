So wirds gemacht Öl in einer Bratpfanne heiss werden lassen. Plätzli auf beiden Seiten je ca. 2½ Min. braten, würzen, herausnehmen. Wenig Öl in derselben Pfanne warm werden lassen. Kartoffeln, Zwiebeln und Champignons ca. 5 Min. andämpfen. Bouillon, Rahm dazugiessen, Paprika beigeben, bei mittlerer Hitze ca. 10 Min. köcheln. Fleisch wieder beigeben, nur noch heiss werden lassen. Essiggurken darauf verteilen, anrichten.