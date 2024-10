Für die Herstellung des Safts reibt ihr die Quitte am besten mit einer groben Raffel in kleine Stücke. Dann füllt ihr die geriebene Quitte mit dem Honig in ein Glas und lasst das ganze eine Weile an der Wärme stehen. Maximal 40 Grad Celsius – allzu warm sollte es dem Honig nicht werden, sonst gehen wertvolle Inhaltsstoffe kaputt. Wenn der Honig flüssig geworden ist, kann man die Quittenstücke absieben. Den fertigen Hustenhonig geniesst man löffelweise pur oder als süsse Beigabe in einem Tee.