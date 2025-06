Rückkehr in die Schweiz – ohne Familie

Beim Lausanner Carlos Leal (55) ist grad einiges los. In den Kinos läuft sein neuster Film «When We Were Sisters», und ab Juli geht er für eine kurze Wiedervereinigung mit seiner Band Sens Unik auf Tour. Von seiner Wahlheimat Los Angeles hat er genug. Er und seine Frau, die belgische Schauspielerin Jo Kelly (53) kehren nach Europa zurück. Allerdings getrennt! Sie geht mit den Kindern Elvis (17) und Tyger (9) nach Portugal. Leal selbst zieht im September nach Zürich – mit seiner amerikanischen Freundin.