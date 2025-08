Sarah Ferguson will Windeln verkaufen

Ferguson ist nicht die einzige in der Promiwelt, die mit Baby- und Kinderprodukten durchstarten will. Bereits überaus erfolgreich damit ist Hollywoodstar Jessica Alba (44). Sie suchte vergebens nach schadstofffreien Pflegeprodukten, also gründetet sie kurzerhand ihr eigenes Label – wobei ihre Inspiration nicht nur ihre eigenen drei Kinder waren, sondern auch in ihrer eigenen Geschichte lag: Alba litt als Kind an Asthma und war häufig krank. Deshalb wollte sie ihre eigenen Kinder mit so puren Produkten wie möglich pflegen. Von ihrer Firma «The Honest Company» gibts unter anderem Shampoo, Lotion, Feuchttücher und Windeln.