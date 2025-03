Sechs Schwangerschaften auf hoher See

Während des Gesprächs auf der Alp in Engelberg klettert der jüngste Sohn Vital aufs Dach eines Chalets. Erst spielt der Siebenjährige, legt sich entspannt in die Sonne und springt dann ganz selbstverständlich die zwei Meter in einen Schneehaufen runter, um sich wieder an seinen Papi zu schmiegen. Die körperliche und emotionale Nähe innerhalb der Familie ist spürbar und im Dok-Film auch sichtbar. Trotz der Enge an Bord scheint es kaum Streit zu geben. Ist das in Realität wirklich so? «Klar gibt es mal ein Gstürm und Momente, in denen ich die Kinder auf den Mond schiessen könnte», sagt Sabine und lacht. «Ich kann sie aber nur bis vorne zum Anker schicken.» Das ist so quasi der einzige «private» Platz an Bord.