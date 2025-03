Die deutsche Schauspielerin Nova Meierhenrich (51) spricht in ihrer Biografie «Lebensschlenker» über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Bereits als 20-Jährige sei für sie klar gewesen, dass sie Mama werden will, im Zweifelsfall auch ohne Mann an ihrer Seite. 2016 reiste sie dafür erstmals nach Kopenhagen in eine Kinderwunschklinik. Doch allen Versuchen zum Trotz wurde sie nicht schwanger. «Ich war am Ende. Psychisch und finanziell. Ich hätte keinen siebten Versuch mehr bezahlen können», zitiert «Bild» die einstige Viva-Moderatorin.